Hannover. Für Mädchen und Jungen in Niedersachsen ist der Besuch von Kindergärten ab 1. August kostenlos. Das hat der Landtag jetzt mit den Stimmen der Großen Koalition beschlossen. Während sich SPD und CDU dieser Entscheidung rühmten, gab es teils heftige Kritik seitens der Opposition. Das neue Gesetz, das den Kindern pro Tag acht Stunden gebührenfreie Betreuung ermöglicht, sei »mit der Brechstange« gemacht und habe »handwerkliche Fehler«. Qualitätseinbußen in der Betreuung, sogar Schließung von Kitas seien zu befürchten, heißt es aus den Landtagsfraktionen von Grünen und FDP. Die Gebührenfreiheit belastet den Jahreshaushalt des Landes derzeit mit 300 Millionen Euro. haju

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Italiens Innenminister bleibt auf harter Linie in der Asylpolitik

Inge Höger will Landessprecherin der LINKEN in NRW werden

LINKE-Abgeordneter Andrej Hunko darf nicht in die Türkei einreisen

Bei den türkischen Wahlen am Sonntag geht es um mehr als Präsident und Parlament

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!