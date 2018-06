Erfurt. Ihnen wurde der Alkohol zum Verhängnis: Zwei von Eierlikör berauschte und von der Polizei zur Ausnüchterung an den Erfurter Zoo übergebene Igel sollen auf dessen Gelände ausgewildert werden. Zuvor müssten sie sich aber komplett erholen, teilte der Thüringer Zoopark in dieser Woche mit. Besonders eines der Tiere leide noch immer unter den Auswirkungen und müsse mit aufbauenden Infusionen behandelt werden. Polizisten hatten die vom Alkohol ausgeknockten Igel nach einem Hinweis einer Spaziergängerin vom Erfurter Petersberg in den Zoo gebracht. Die Tiere sollen sich am Inhalt einer achtlos weggeworfenen Eierlikörflasche bedient haben. Igel fressen neben Insekten gern auch Vogeleier. »Und das Eigelb ist eine Delikatesse - in diesem Fall mit schweren Folgen«, hieß es in der Mitteilung des Zoos. dpa/nd