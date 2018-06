Bad Fallingbostel. Joggend und mit einem geborgten Fahrrad sind Polizisten zu einer Unfallstelle auf der Autobahn 7 in der Lüneburger Heide geeilt. Nach einem Auffahrunfall in einer Baustelle staute sich der Verkehr derart, dass die Beamten mit dem Streifenwagen nicht durchkamen, teilte die Polizei mit. Als sie den letzten Kilometer joggend unterwegs waren, bot ihnen ein Autofahrer ein Fahrrad an. Einer der beiden Polizisten schwang sich aufs Rad. Ausgelöst hatte den Einsatz ein Autofahrer, dem der Sprit ausgegangen war. Der Fahrer war, so stellte sich heraus, alkoholisiert. dpa/nd