Istanbul. Zur Fortsetzung des Prozesses gegen den inhaftierten Amnesty-Ehrenvorsitzenden in der Türkei haben Menschenrechtler dessen Freilassung gefordert. Taner Kilic müsse umgehend aus der Untersuchungshaft entlassen werden, hieß es am Donnerstag in einer vor dem Istanbuler Gericht Caglayan verlesenen Erklärung mehrerer Menschenrechtsorganisationen. Der »ungerechte« Prozess müsse enden.

Kilic ist seit mehr als einem Jahr in Izmir inhaftiert. Gegen ihn und zehn weitere Menschenrechtler läuft ein Verfahren wegen Terrorvorwürfen in Istanbul. Unter den Angeklagten sind - in Abwesenheit - auch der Deutsche Peter Steudtner und der Schwede Ali Gharavi. Den elf Menschenrechtlern werden »Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation« beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. dpa/nd