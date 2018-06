Addis Abeba. Ein Treffen zwischen Südsudans Präsident Salva Kiir und dem früheren Vizepräsidenten und jetzigen Rebellenführer Riek Machar ist offenbar ergebnislos verlaufen. Beide hätten sich am Mittwochabend trotz der Bemühungen von Äthiopiens Premier Abiy Ahmed nicht auf eine gemeinsame Erklärung einigen können, berichtete die Zeitung »Sudan Tribune« am Donnerstag. Es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass Kiir und Machar einander gegenüber saßen. Außer ihnen hatte noch Ahmed teilgenommen. epd/nd

Italiens Innenminister bleibt auf harter Linie in der Asylpolitik

Inge Höger will Landessprecherin der LINKEN in NRW werden

LINKE-Abgeordneter Andrej Hunko darf nicht in die Türkei einreisen

Bei den türkischen Wahlen am Sonntag geht es um mehr als Präsident und Parlament

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!