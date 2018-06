Ottawa. Nach der Legalisierung durch das Parlament kann Cannabis in Kanada ab dem 17. Ok-tober in kleinen Mengen legal angebaut, konsumiert und verkauft werden. Dieses Datum legte Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch kanadischen Medienberichten zufolge fest, nachdem der Senat des Landes in der Nacht zum Mittwoch für ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis gestimmt hatte. dpa/nd