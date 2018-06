Javier Hernandez ist der größte Star in Mexikos Team. Am Donnerstag rief er die Fans auf, homophobe Sprechchöre zu unterlassen: »Keine Puto-Gesänge mehr!« Übersetzt heißt das »Schwuchtel« oder »Stricher«. So wurde im Spiel gegen Deutschland Torwart Manuel Neuer beschimpft. Ob es Hernandez wirklich um die Sache geht, darf aber bezweifelt werden. Sseine Begründung lautet: »Wir wollen nicht noch weitere Strafen riskieren.« Am Mittwoch hatte die FIFA Mexiko zu einer Zahlung von 10 000 Schweizer Franken verdonnert.