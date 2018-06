Bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya im Juli 2011 hatte Breivik 77 Menschen getötet, darunter viele Kinder und Jugendliche. Dafür war er zu 21 Jahren Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden. dpa/nd

Straßburg. Der unter seinem früheren Namen Anders Behring Breivik bekannte norwegische Massenmörder ist endgültig mit einer Beschwerde gegen seine Haftbedingungen gescheitert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies den Antrag des Rechtsextremisten, der inzwischen Fjotolf Hansen heißt, am Donnerstag als »offensichtlich unbegründet« ab. Der 39-Jährige hatte sich vor allem gegen seine Isolationshaft gewehrt.

