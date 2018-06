Kabul. Die Taliban haben nach dem Ende einer dreitägigen Waffenruhe in Afghanistan ihre Serie schwerer Angriffe auf Sicherheitskräfte fortgesetzt und mindestens 38 Menschen getötet. Provinzratsmitglieder und Behördensprechen meldeten am Donnerstag Opfer in den Provinzen Nimrus im Süden, Gasni im Osten, Baghlan im Norden und Fariab im Nordwesten. Schon in der Nacht zum Mittwoch hatten die Taliban in Offensiven in den westafghanischen Provinzen Farah und Badghis mindestens 49 Soldaten und Polizisten getötet. dpa/nd