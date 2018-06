Was soll das sein

Beirut. Im Süden Syriens haben laut Aktivisten Tausende Menschen vor dem Beschuss durch Regierungstruppen die Flucht ergriffen. Das UN-Büro zur Koordination humanitärer Hilfe sprach am Mittwoch von 2500 Flüchtlingen aus den ländlichen Gebieten von Daraa. Die Regierung verhandelt über ihren russischen Verbündeten seit Wochen mit den Rebellen in Daraa und Kuneitra über die Übergabe der Gebiete. Zugleich zog sie Truppen am Rand der Rebellengebiete zusammen und drohte mit einer Offensive, sollten die Verhandlungen keinen Erfolg bringen. Unter dem Druck des Militärs haben die Aufständischen seit Jahresbeginn schon zahlreiche Gebiete aufgeben müssen. AFP/nd