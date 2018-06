Die Gewinne stammen vor allem aus Ankäufen griechischer Staatsanleihen im Rahmen des SMP-Programms der Europäischen Zentralbank, fielen bei der Bundesbank an und wurden letztlich dem Bundeshaushalt überwiesen. Agenturen/nd Kommentar Seite 4

Berlin. Deutschland hat bislang mit 2,9 Milliarden Euro von der Hilfe für Griechenland profitiert. Die Summe setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zinserträgen, die der Bundesrepublik aus griechischen Staatsanleihen zufließen, welche die Europäische Zentralbank (EZB) von Mai 2010 bis September 2012 aufgekauft hatte. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Regierungsantwort auf eine Anfrage des Grünen hervor. Unterm Strich machte die Bundesbank demnach einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro mit Krediten für Athen, die staatliche Förderbank KfW 400 Millionen Euro.

