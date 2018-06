»Vom mühseligen Suchen und glückhaften Finden« ist ein wissenschaftliches Kolloquium am kommenden Dienstag (26. Juni) in memoriam für den Marx-Engels-Forscher Heinrich Gemkow überschrieben. Der Historiker der Arbeiterbewegung und Herausgeber einer Doppelbiografie über die Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus sowie von Dokumentenbänden war von 1964 bis 1990 stellvertretender Direktor des Instituts für Marxismus-Leninismus in Berlin. Er hat unter anderem Einfluss auf die Gestaltung des Marx-Engels-Forums in Berlins Mitte genommen. Darüber wird auf dem Kolloquium Rolf Hecker, Vorsitzender des Berliner Vereins zur Förderung der MEGA-Edition, referieren. Neue Erkenntnisse aus der Forschung stellen des Weiteren die Marx-Engels-Forscher Martin Hundt, François Melis, Walter Schmidt und Michael Heinrich vor. Die Tagung findet im Domizil des Vereins Helle Panke statt (Kopenhagener Straße 9, ab 15 Uhr, Eintritt 2 €). nd