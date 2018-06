Die Stiftung wurde von dem saudischen Geschäftsmann al-Walid Ibn Talal in Riad ins Leben gerufen und unterstützt soziale und kulturelle Projekte in aller Welt. dpa/nd

Der Direktor des Museums für Islamische Kunst, Stefan Weber, begrüßte die Partnerschaft. Die Stiftung habe sich »jenseits der politisch schwierigen und wechselhaften Lage im Nahen Osten kulturelle und karitative Ziele auf die Fahnen geschrieben«, sagte er. Gerade in einer Welt wachsender populistischer und extremistischer Strömungen seien solche Partnerschaften besonders wichtig.

Die saudi-arabische Stiftung Alwaleed Philanthropies unterstützt in den kommenden zehn Jahren das Berliner Pergamonmuseum mit insgesamt neun Millionen Euro. Das Geld soll dem dort untergebrachten Museum für Islamische Kunst und der kulturellen Bildung zugute kommen. Stiftungsdirektorin Lamia Bint Majed Saud AlSaud sagte am Donnerstag, man wolle die kulturelle Verständigung und die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu fördern.

