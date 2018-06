Wer schon immer mal Fragen an Peter Altmaier richten wollte, hat die Chance dazu am Donnerstag, den 28. Juni (19.30 Uhr), im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums. Der Bundeswirtschaftsminister nimmt an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Sonderausstellung »Sparen - Geschichte einer deutschen Tugend« teil. Mit von der Partie sind Ex-Finanzminister Hans Eichel sowie weitere Experten. nd