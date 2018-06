Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert deutlich mehr Mindestlohn-Kontrollen. »Das Personal der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) muss massiv aufgestockt werden«, sagte Stefan Körzell, DGB-Vorstand und Mitglied der Mindestlohn-Kommission, der »Wirtschaftswoche«. Mindestens 10.000 Stellen seien nötig, um den Mindestlohn flächendeckend kontrollieren zu können. Bisher verfügt die FKS über rund 7.200 Stellen. »Wenn wir die Untergrenze nicht endlich überall durchsetzen, geht das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren«, sagte Körzell. »Rund 1,8 Millionen hart arbeitende Menschen werden noch immer um den Mindestlohn betrogen .« Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte jüngst schärfere Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns angekündigt.

Auch in der Gastronomie wird unter prekären Bedingungen und unter Mindestlohn gearbeitet - mehr Kontrolleure könnten das aufdecken.

