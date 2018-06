Die Stresstests waren als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 eingeführt worden. Sie sind Teil der sogenannten Dodd-Frank-Reformen, die den Finanzsektor gegen Krisen wappnen und die US-Steuerzahler vor teuren Bankenrettungen bewahren sollten. US-Präsident Donald Trump hatte eine Aufweichung dieser Regeln auf den Weg gebracht, die etwa kleinere und mittlere Banken von Stresstests ausnimmt. Die untersuchten 35 Geldhäuser stehen für 80 Prozent aller Vermögenswerte von Banken in den USA. AFP/nd

Washington. Die 35 größten Banken in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über genügend Reserven, um selbst eine schwere weltweite Rezession zu verkraften. Selbst bei einem Einbruch der Konjunktur und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf zehn Prozent könnten die Institute noch immer Geld an Unternehmen oder Privathaushalte verleihen, ergab der Stresstest der Fed. Auch die US-Tochter der Deutschen Bank liegt demnach im grünen Bereich.

