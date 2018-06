Was soll das sein

Nauen. Eine nahe des Bahnhofs Nauen (Havelland) gefundene, 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist am Freitagmittag kontrolliert gesprengt worden. Es seien im Umfeld keine Schäden entstanden, erklärte die Stadtverwaltung. Für die Sprengung war die Bombe auf eine Fläche zwischen einer Bahnlinie und einer Siedlung transportiert worden. Vorher mussten knapp 2000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ab 8 Uhr am Morgen durfte sich niemand im Sperrkreis aufhalten, der mit einem Radius von 900 Metern um den Fundort gezogen wurde. Die Bahnverbindungen zwischen Brieselang und Nauen wurden unterbrochen. Der Fernverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg musste umgeleitet werden. dpa/nd