Potsdam. Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) fordert von der Deutschen Bahn den Einsatz weniger störanfälliger Züge als Regionalexpress 6 (»Prignitz-Express«). »Wir kriegen nicht das, was wir bestellt haben«, sagte Schneider am Freitag im Infrastrukturausschuss des Landtags. Die von der Bahn eingesetzten Züge seien zu häufig in der Werkstatt. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen. dpa/nd