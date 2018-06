Müllabfuhr im Orbit: Mit Netz und Harpune könnten Satelliten künftig auf Jagd nach Weltraumschrott gehen. Ein EU-Projekt unter Leitung der britischen Universität Surrey will diese Technologien testen. Am Mittwoch startete dafür ein Forschungssatellit von der Internationalen Raumstation ISS ins Weltall. In den nächsten Monaten soll er zwei Mini-Satelliten aussetzen und diese mit Netz und Harpune wieder einfangen. Voraussichtlich im September soll nach Angaben von Airbus Defence and Space in Bremen das erste Experiment mit dem Netz starten. Kameras werden verfolgen, ob das Einfangen mit dem Netz gelingt. dpa/nd