Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Die Berlinale hat künftig eine Doppelspitze. Der italienische Filmpublizist Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek werden Nachfolger des bisherigen Festivalleiters Dieter Kosslick, dessen Amtszeit im Mai 2019 endet, wie der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes GmbH am Freitag in Berlin mitteilte. Chatrian wird die künstlerische Leitung des Filmfestivals übernehmen und Rissenbeek die Geschäftsführung. Ihre Ämter treten beide 2020 an.

Chatrian, 1971 im italienischen Turin geboren, ist seit 2013 künstlerischer Leiter des Filmfests von Locarno in der Schweiz. Die 1956 in den Niederlanden geborene Rissenbeek arbeitet in der Werbeindustrie. epd/nd