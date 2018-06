Foto: Essen. Rund 4000 historische Glasfläschchen mit Farbstoffen sind im Essener Ruhr Museum zu sehen - Proben von Farben, die alle aus Kohleteer gewonnen wurden. Sie gehören zur Ausstellung »Das Zeitalter der Kohle«, die noch bis zum 11. November 2018 rund 1200 Exponate aus fast allen europäischen Kohleregionen in spektakulären Ausstellungsräumen präsentiert. Im Dezember endet der Steinkohlenbergbau in Deutschland endgültig, die beiden letzten noch fördernden Zechen in Bottrop und Ibbenbüren schließen. dpa/nd Foto: dpa/Roland Weihrauch