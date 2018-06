»Wer 5:0-Siege sehen will, darf nicht zur WM kommen«, sagte Frankreichs Trainer Didier Deschamps entnervt nach Kritik am erneut glanzlosen Auftritt seiner Mannschaft beim 1:0 gegen Peru durch Kylian Mbappé. Der hat mit seinem Siegtreffer nicht nur Frankreich ins Achtelfinale geschossen sondern auch Geschichte geschrieben: Mit 19 Jahren ist er nun Frankreichs jüngster Torschütze in einer WM. Damit hat sich der teuerste Trumpf der Equipe Tricolore bereits ausgezahlt: 180 Millionen Euro kostet der Angreifer von Paris St. Germain.