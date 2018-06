Wo war eigentlich Lionel Messi bei der 0-3 Niederlage von Argentinien gegen Kroatien? Er stand frustriert am Mittelkreis und schüttelte ungläubig den Kopf. »Lionel Messi ist limitiert, weil das Team nicht perfekt mit ihm harmoniert«, resümierte Trainer Jorge Sampaoli nach dem Spiel und übernahm die volle Verantwortung für die Schlappe seiner Mannschaft. Bei der kam die Kritik gar nicht gut an: »Soll er doch sagen, was er will«, konterte Stürmer Sergio Agüero unwirsch. Und Messi? Schlich mit roten und geschwollenen Augen aus dem Stadion.