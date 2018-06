Kein Trump, kein Fußball, entspannen statt hetzen, atmen statt denken und statt des Kopfes mal die Füße oben tragen - auf dem New Yorker Times Square und an vielen anderen Orten wurde am 21. Juni international der vierte Weltyogatag begangen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen würdigt damit seit dem Jahr 2015 die ganzheitliche indische Traditionsgymnastik. Auf der ganzen Welt bekämpfen heutzutage Menschen mit Yoga die Rücken-, Nacken- und Schulterverspannungen, die sich nach Jahren der Lohnarbeit, insbesondere bei Schreibtischtätigkeiten, unweigerlich einstellen. Und so manch eine kommt selbst dann nicht mehr vom Yoga los, wenn der Schmerz nachgelassen hat. Darauf ein dreifaches Om! rst

Foto: dpa/Mary Altaffer