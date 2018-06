Gernot Rohr Foto: AFP/Otan Kose

Der Nationaltrainer Nigerias wohnt normalerweise auf einem schönen Fleckchen französischer Erde. Besucher denken schon mal, dass die verschlungene Straße, auf der die Teerdecke irgendwann in Geröll und dann in Sand übergeht, direkt in den Atlantik münden müsste. Ein Hausbesuch bei Gernot Rohr vor fast genau zwei Jahren, als der Fußballlehrer noch nicht die WM-Mission des bevölkerungsreichsten Staates Afrikas angenommen hatte: Seine Kraftquelle wirkt unscheinbar, heimelig, verspielt, fast ein bisschen verschroben. Das mit viel Holz gebaute Häuschen über zwei Etagen liegt im Becken von Arcachon, in Lège-Cap-Ferret, wo Rohr seit 1992 wohnt. Ein wunderschönes Rückzugsgebiet, das Erhabenheit, Sanftmut und Ruhe ausstrahlt.

Der in der Fußball-Welt bekannte Hausherr wohnt hier mit seiner afrikanischen Frau. Das Paar hat ein gemeinsames Kind, Johann, der sechs Jahre alt ist. Tochter Elisa ist zwei Jahre älter. Zur EM 2016, als Rohr vor dem...