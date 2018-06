Kabul. Die radikalislamischen Taliban haben in drei Nächten in Folge über 100 Polizisten und Soldaten getötet. Allein in der Nacht zum Freitag hätten sie in der westafghanischen Provinz Badghis bei Überfällen auf zwei Sicherheitsposten 14 Soldaten und zwei Zivilisten erschossen, sagten Provinzratsmitglieder. In der Provinz Kandahar starben mindestens vier Sicherheitskräfte in Gefechte. Die Extremisten hatten dort 33 Arbeiter entführt. Wegen einer einseitigen Feuerpause der Regierung bis Ende des Monats sind Armee und Polizei teilweise die Hände gebunden. dpa/nd