Masaya. Im eskalierenden Konflikt in Nicaragua hat die katholische Kirche Solidarität mit den Regierungsgegnern bekundet. Der Weihbischof von Managua, Silvio Báez, rief bei einer Kundgebung in der umkämpften Stadt Masaya am Donnerstag (Ortszeit) dazu auf, die »kriminellen Taten« regierungstreuer Kämpfer nicht zu imitieren. Prominente Bischöfe führten die Menge in einer Prozession durch Masaya. Die Bewohner hatten eine Rebellion gegen Staatschef Ortega ausgerufen und Barrikaden errichtet. Daraufhin wurden sie von regierungstreuen Kämpfer angegriffen; 23 Menschen wurden getötet. AFP/nd