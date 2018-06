Die Staats- und Regierungschefs von 16 EU-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, kommen am Sonntag in Brüssel zu einem Arbeitstreffen zur Flüchtlingspolitik zusammen. Die EU-Kommission und mehrere Regierungen wollen verhindern, dass Asylsuchende von einem EU-Land in ein anderes weiterziehen. Rücknahmeabkommen zwischen einzelnen Staaten sollen das nun regeln. Das Treffen dient zur Vorbereitung des EU-Gipfels in der kommenden Woche, bei dem das strittige Thema in größerer Runde diskutiert werden soll.