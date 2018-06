Istanbul. Vor der Wahl an diesem Sonntag in der Türkei hat der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei CHP in der westtürkischen Küstenmetropole Izmir ein großes Publikum angezogen. Die Zeitung »Hürriyet« berichtete nach der Rede von Muharrem Ince vom Donnerstagabend von »einer der größten Oppositionsveranstaltungen seit Jahren«. Nach Angaben des Kandidaten kamen drei Millionen Menschen. Selbst regierungsnahe Medien meldeten zwei bis zweieinhalb Millionen Zuschauer. Izmir ist eine Hochburg der kemalistischen Mitte-Links-Partei CHP. Die Opposition will bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen über 600 000 Beobachter einsetzen. Die CHP schicke zu jeder der geschätzt 180 000 Wahlurnen je zwei, die pro-kurdische HDP will weitere 110 000 Beobachter einsetzen, die nationalkonservative Iyi-Partei 130000. dpa/nd