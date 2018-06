Washington. Die Gespräche über eine atomare Abrüstung in Nordkorea gehen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump voran. »Wir sind sehr nahe dran, diese Situation zu lösen«, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in Washington und lobte die Regierung in Pjöngjang. Die Denuklearisierung sei bereits im Gange: »Er hat aufgehört, Raketen zu schicken und er hat das Testgelände in die Luft gesprengt«. Derweil nahmen Süd- und Nordkorea im Zuge ihrer Annäherung Gespräche über neue Begegnungen zwischen Familien auf, die durch den Korea-Krieg (1950-53) auseinandergerissen worden waren. Unterhändler beider Seiten kamen dazu am Freitag in einem Erholungsgebiet am Kumgang-Gebirge an der nordkoreanischen Ostküste zusammen. dpa/nd