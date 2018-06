Tel Aviv. Jared Kushner, Nahostgesandter und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat nach Medienberichten Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem getroffen. Kushner ist noch bis Samstag zu Gesprächen über den Nahost-Konflikt in Israel, wie in Jerusalem am Freitag bestätigt wurde. Es hieß, Gespräche mit Mitgliedern der palästinensischen Führung werde es nicht geben. Nach israelischen Berichten könnte ein Friedensplan Trumps für den Nahen Osten in Kürze vorgestellt werden. dpa/nd