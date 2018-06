Addis Abeba. Südsudans Präsident Salva Kiir hat in der Schlichtung des Bürgerkriegs eine Kooperation mit Rebellenführer Riek Machar ausgeschlossen. Kiir sei nicht bereit, mit Machar in einer Übergangsregierung zu arbeiten, sagte Informationsminister Michael Makuei nach Friedensgesprächen der beiden Widersacher. Der im Exil lebende Rebellenführer könne nach Südsudan zurückkehren, allerdings »müsse er auf Wahlen warten«, wenn er in dem Land politisch eine Rolle spielen wolle. dpa/nd