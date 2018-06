Durchbruch in der Robotertechnologie! US-amerikanischen Wissenschaftlern soll es jüngst gelungen sein, ein außergewöhnliches neues Robotermodell zu entwickeln, das ganz erstaunliche Fähigkeiten aufweist: Es kann auf Knopfdruck allerlei Stammtischzoten und beliebig viele andere Geschmacklosigkeiten von sich geben sowie mit schnarrender Stimme abwechselnd »Ich fordere!« und »Grenzen dicht!« ausrufen. Auf den Einbau eines elektronischen Gehirns hat man bewusst vollständig verzichtet. Mittels einer über das Basismodell hinaus zu erwerbenden Zusatzausstattung ist der Roboter vom Kunden bei Bedarf mit wenigen einfachen Handgriffen so umzurüsten, dass man auch jederzeit große Mengen Bier in ihn hineinschütten kann, ohne seine Grundfunktionen zu beeinträchtigen. Um Kosten zu senken ist geplant, die Politiker Horst Seehofer, Alexander Gauland und Donald Trump so bald als möglich durch diesen genügsamen Blechkameraden zu ersetzen. tbl