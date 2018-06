Was soll das sein

Die traditionelle Fête de la Musique in Berlin hat nach Angaben der Veranstalter rund 100 000 Besucher angelockt - trotz des durchwachsenen Wetters. An mehr als 120 Orten traten über 600 Bands und Künstler kostenlos unter freiem Himmel auf. Neu war am Donnerstagabend ein Singalong-Flashmob, bei dem kollektiv drei Stücke gesungen wurden. Der Bezirk Lichtenberg wurde besonders ins Rampenlicht gerückt.

Die Idee zu dem Musikfest kommt ursprünglich aus Frankreich. In diesem Jahr wurde die Berliner Fête de la Musique aus dem Landeshaushalt finanziert. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sprach von einem »fantastischen Erfolg« des Festivals. »Die Fête de la Musique ist aus Berlin nicht mehr wegzudenken, sie ist aus Europa nicht mehr wegzudenken.« dpa/nd