Die Imame und Rabbiner stehen in den Startlöchern: Mindestens 25 Tandems mit jüdisch-muslimischer Besetzung werden am Sonntag, dem 24. Juni, durch Berlin rollen. Mit der Aktion soll ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und gegen Antisemitismus sowie Islamfeindlichkeit gesetzt werden, teilte der Veranstalter, der gemeinnützige Verein Leadership Berlin - Netzwerk Verantwortung e. V., mit. Startpunkt der Tour ist um 15.30 Uhr am Holocaust-Mahnmal (Ecke Cora-Berliner-Straße/Behrenstraße).

Murat Gül, Vorsitzender der Islamischen Föderation Berlin, die den Islamunterricht an Berliner Schulen organisiert, kündigte anlässlich der Fahrradtour an, dass es zukünftig einmal jährlich ein Treffen der islamischen Religionslehrer und Imame mit den jüdischen Religionslehrern und Rabbinern geben soll und dass die Islamische Föderation künftig einen Besuch eines Rabbiners fest in den Lehrplan des Islamunterrichts der 6. Klassen aufnehmen werde. nd