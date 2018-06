Nach dem Streit vor einem Lokal in Charlottenburg, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden, sind fünf Tatverdächtige festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst war von drei Festnahmen die Rede. Jedoch sind die beiden schwer verletzten mutmaßlichen Angreifer, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch im Krankenhaus befinden, ebenfalls festgenommen, hieß es bei der Polizei weiter. Die Gründe für die heftige Auseinandersetzung blieben zunächst noch unklar. Eine Gruppe von zehn Männern, die zu einer polizeibekannten Familie mit arabischen Wurzeln zählen sollen, hatte den Wirt eines Lokals in Charlottenburg am Donnerstag in einen Streit verwickelt. Bei der heftigen Auseinandersetzung wurden zwei Männer schwer verletzt. dpa/nd