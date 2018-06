Dezentrale Veranstaltungen zum Gedenken an den 85. Jahrestag der Verhaftungs- und Mordaktion der SA

Ein verurteilter Straftäter darf laut einer Gerichtsentscheidung nicht beim Objektschutz der Berliner Polizei arbeiten. Die Behörde habe den Bewerber zu Recht abgelehnt, teilte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Der Mann habe keinen Anspruch auf Einstellung, hieß es in der Mitteilung des Gerichts weiter (Urteil vom 17. Mai 2018, Aktenzeichen 10 Sa 163/18). Wegen schwerer Körperverletzung war der Bewerber 2009 als damals 20-Jähriger zu einer Jugendstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Das Land Berlin lehnte die Einstellung deshalb ab. Obwohl sich der Mann mehrere Jahre nach der strafrechtlichen Verurteilung bewarb, habe die Polizei von fehlender Eignung für die Polizei-Tätigkeit ausgehen können, hieß es. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Am Samstag will die Pride Parade durch Neukölln und Kreuzberg ziehen

Der Humanistische Verband berät ältere Menschen in Neukölln

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!