Foto: dpa/AFP/ILYAS AKENGIN

Nach einem unfairen Wahlkampf, in der die staatlichen und privaten

Medien, die mehrheitlich unter der Kontrolle der Regierung sind hauptsächlich über Erdogan berichteten, hat um 7:00 Uhr die Stimmabgabe für die 56 Millionen registrierten WählerInnen begonnen.

Neben über 600.000 Wahlbeobachtern der Opposition wollen auch Bürgeraktivisten gegen mögliche Wahlfälschung dokumentieren. Einige ausländische WahlbeobachterInnen wurden zuvor an der Einreise gehindert, darunter Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Am Wahltag selbst kommen Meldungen aus Diyarbakir und Urfa, dass Wahlhelfer, die den Oppositionsparteien angehören, an ihrer Arbeit gehindert und zum Teil durch AKP-Mitglieder ersetzt werden. An anderen Wahllokalen tauchten erste fragwürdige Stimmabgaben auf, so etwa durch Personen, die nicht in den Wählerlisten registriert sind.

Die Opposition ruft ihre Anhänger auf, soweit es geht die Wahllokale nicht unbeobachtet zu lassen, damit Wahlfälschungen möglichst wenig auftreten. Auch nach der Stimmabgabe sollen die Menschen sich an den Wahllokalen aufhalten, um auffällige Ereignisse zu melden und gegebenenfalls unterbinden. Erste Ergebnisse werden nicht vor 18:00 Uhr erwartet.

Bei den Wahlen werden sowohl die Abgeordneten des Parlaments neu bestimmt als auch der zukünftige Präsident des Landes. Erhält Erdoğan bei der Präsidentenwahl in der ersten Runde nicht 50 Prozent plus eine Stimme, muss er am 8. Juli in eine Stichwahl. Die Wahl ist auch wichtig, weil anschließend das autokratische Präsidialsystem vollends in Kraft tritt, das bei einem Volksentscheid im April 2017 mit knapper Mehrheit gebilligt worden war.

Im Wahlkampf ging es zuletzt viel um ökonomische Themen wie die hohe Inflation im Land und dem Kursverfall der türkischen Lira, der seit Jahresbeginn 18 Prozent gegenüber dem Euro an Wert verloren hat. Um eine erneute Präsidentschaft Erdoğans zu verhindern, hat sich ein Teil der Opposition zusammengeschlossen – die kemalistisch-säkulare CHP, die rechtskonservative IYI-Partei sowie die islamistische Saadet-Partei haben das Wahlbündnis »Nationale Allianz« gebildet. Sie waren möglich geworden nach einer Reform der Wahlgesetze durch Erdoğan, die Wahllisten möglich machen.

Die kurdische und linke HDP, nicht Mitglied der »Nationalen Allianz«, hofft trotz Behinderungen der Wahl im kurdischen Südosten des Landes etwa durch Verlegung von Wahllokalen wieder über die Zehn-Prozent-Hürde zu kommen und damit erneut im Parlament vertreten zu sein. Laut den meisten Umfragen dürfte diese aber gelingen. Selahattin Demirtas, Präsidentschaftskandidat der HDP musste seinen Wahlkampf aus dem Gefängnis heraus führen. Bei einer möglichen Stichwahl könnten die Kurden das Zünglein an der Waage sein. Viele von ihnen werden am 8. Juli voraussichtlich der mitte-links Kandidat Muharrem İnce von der CHP wählen – er wird vermutlich in die Stichwahl kommen.