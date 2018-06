Dresdner Forscher untersuchen Agieren von Kultureinrichtungen in Zeiten von Pegida & Co.

Potsdam. Mit einem Einbürgerungsfest im Potsdamer Hans Otto Theater hat das Land Brandenburg knapp 800 Neubürger willkommen geheißen. Landtagspräsidentin Britta Stark und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) begrüßten am Sonntag die 765 neuen Brandenburger, die vergangenes Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Mit 123 Neubürgern stellte das Nachbarland Polen die größte Gruppe unter den Herkunftsländern. Als Folge des bevorstehenden Brexits kletterten die Briten mit 69 Einwanderern erstmals auf Platz zwei. Danach folgten Ukrainer (59) und Vietnamesen (56). »Mit ihrer Einbürgerung manifestieren hier lebende Zuwanderer ihr «Ja» zu Deutschland, zu ihrer neuen Heimat«, sagte Schröter zur Begrüßung. »Seit Jahrhunderten schon profitiert unser Land von der Tatkraft, der Handwerkskunst, der Kultur und dem Wissen der Einwanderer.« dpa/nd

