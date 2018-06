Potsdam. Das Brandenburger Innenministerium hat an Besitzer illegaler Waffen oder Munition appelliert, diese bis zum 6. Juli bei der Polizei abzugeben. Dann laufe eine Amnestieregelung aus, die eine Abgabe noch straffrei ermögliche, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Auch der Transport auf direktem Weg zur Übergabe werde bis zu dem Stichtag nicht bestraft. Abgegeben werden sollten auch Patronen mit Geschossen, die einen Leuchtspur-, Brand-, oder Sprengsatz oder einen Hartkern enthielten und nach EU-Recht nun verboten seien. Nach Ablauf der Frist werde unerlaubter Waffenbesitz mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren bestraft. dpa/nd

