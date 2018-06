Chorin. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat die Konzertreihe Choriner Musiksommer als »musikalisches Aushängeschild Brandenburgs« gewürdigt. »Beim Choriner Musiksommer verbinden sich über 50 Jahre Musiktradition mit über 700 Jahren Baukultur in herausragender Weise«, sagte Münch am Samstag zum Start des 55. Choriner Musiksommers. »Das Festival in diesem großartigen Zeugnis norddeutscher Backsteingotik bereichert das kulturelle Leben auf dem Land und fördert den Kulturtourismus.« Bis zum 26. August sollen in der Ruine des Zisterzienserklosters 18 klassische Konzerte erklingen. dpa/nd