Der modische Erfolg von bunten Plastik-Clogs macht die französische Designerin Inès de la Fressange (60) ratlos. »Ich glaube, dass in ihnen niemand besser aussehen kann«, sagte sie der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Früher hätte niemand in Paris solche Schuhe getragen, jetzt fänden sie zu hohen Preisen Absatz. Fressange unterschrieb in den 80er Jahren als erstes Topmodel einen Exklusivvertrag bei einem französischen Modekonzern. dpa/nd