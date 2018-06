Berlin. Bundesverbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) will sich auf EU-Ebene für mehr Transparenz bei Algorithmen im Internet einsetzen. »Algorithmen werden benutzt, um Menschen zu kategorisieren und in bestimmte Schubladen zu stecken«, sagte Barley. Das könne für den Einzelnen gravierende Auswirkungen haben, etwa bei Kreditanträgen. Sie mahnte: »Wir müssen verhindern, bloße Objekte von Rechenoperationen zu werden.« Verbraucher müssten die Chance haben, sich dagegen zu wehren. »Und dazu brauche es Institutionen, die solche Prozesse hinterfragen können.« Einzelheiten nannte sie dazu nicht. Gleichzeitig müssten Unternehmen offenlegen, auf welcher Basis Kunden bestimmte Angebote im Netz angezeigt würden, sagte Barley. »Dafür brauchen wir europäische Regelungen.« Deswegen habe sie das Thema im Kreis der EU-Justizminister auf die Tagesordnung gesetzt. dpa/nd

