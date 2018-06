Eschede. Rund 100 Menschen haben am Sonnabend gegen ein Neonazitreffen in Eschede bei Celle demonstriert. Seit den 1990er Jahren veranstalten Rechtsextremisten Brauchtumsfeiern zur Sonnenwende oder Erntezeit auf dem Hof eines NPD-Mitglieds, wie Gewerkschafter mitteilten. Nach Polizeiangaben kamen nun etwa 60 Leute zu der »Sonnenwendfeier« auf den Nahtz-Hof. Unter dem Motto »Bunte Kunst gegen Braun« hatten das »Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus« und der Deutsche Gewerkschaftsbund zu einer Kundgebung gegen das Treffen aufgerufen. epd/nd

Johnson macht Stimmung gegen Regierungschefin May

