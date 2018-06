Bagdad. Über einen Monat nach der Parlamentswahl nimmt Iraks Regierung Formen an. Die zwei führenden schiitischen Listen schlossen sich am Samstag zu einer Koalition zusammen. Der einflussreiche Kleriker Muktada al-Sadr erklärte, er habe mit Ministerpräsident Haidar al-Abadi eine Einigung erzielt. Ziel sei eine Regierung, die den Konfessionalismus im Land überwinde. Dazu sind jedoch noch weitere Partner nötig. Das Kabinett solle aus Technokraten bestehen und die Korruption bekämpfen. dpa/nd

