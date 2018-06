Bagdad. Die irakische Luftwaffe hat bei einem Angriff im Osten des Nachbarlandes Syrien eigenen Angaben zufolge rund 45 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Unter den Opfern seien viele hochrangige Anführer der Extremisten, so die irakische Armee am Samstag. Derweil hat Russlands Luftwaffe nach Angaben von Aktivisten erstmals seit rund einem Jahr die Provinz Daraa im Süden des Bürgerkriegslands bombardiert. dpa/nd