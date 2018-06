Jerusalem. Die USA wollen in Kürze einen Friedensplan für Nahost vorstellen und könnten das auch ohne Unterstützung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas tun, so Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des US-Präsidenten Donald Trump, in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der palästinensischen Zeitung »Al-Quds«. Die Palästinenser hatten sich sehr skeptisch über die Aussichten auf neue Friedensgespräche mit Israel geäußert. Trump hat sich klar pro-israelisch positioniert. dpa/nd Kommentar S. 2