Dubai. Frauen in Saudi-Arabien dürfen seit Sonntag Auto fahren - die Aufhebung des jahrzehntelangen Fahrverbots gilt als wichtiger Reformschritt in dem erzkonservativen Königreich. Für saudische Frauenrechtsaktivistinnen ist das jedoch nur ein erster Erfolg in ihrem Kampf für mehr Rechte. Denn auch wenn die Entscheidung des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman für saudische Verhältnisse revolutionär ist, so ist das Land von einer Gleichberechtigung der Geschlechter noch immer weit entfernt. AFP/nd