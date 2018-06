Addis Abeba. Durch eine Granatenexplosion auf einer Großkundgebung des neuen äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed sind am Samstag mindestens zwei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Gesundheitsminister Amir Aman teilte im Kurzbotschaftsdienst Twitter mit, 154 Menschen seien verletzt worden, einer sei verstorben. Der Ministerpräsident blieb bei der Explosion in der Hauptstadt Addis Abeba unverletzt. Abiy machte Gegner seiner Reformvorhaben für die Tat verantwortlich. AFP/nd

