Bukarest. Der Chef der regierenden Sozialdemokraten in Rumänien will trotz seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe nicht zurücktreten. »Ich habe vor, diesen Weg zu Ende zu gehen«, sagte der PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea am Wochenende mit Blick auf umstrittene Justizreformen. Dragnea war zuvor wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er streitet die Vorwürfe ab und will gegen das Urteil in Berufung gehen. Dragnea war bereits 2016 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Wahlbetrugs verurteilt worden. AFP/nd